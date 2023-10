Frühere CS-IT-Chefin Joanne Hannaford wechselt zur Deutschen Bank

Wie 'Finews' exklusiv berichtet , verlässt Joanne Hannaford die "neue" UBS und wechselt zur Deutschen Bank. Hannaford werde Anfang 2024 von London aus als CIO der Corporate Bank fungieren. Dies hat das Unternehmen laut 'Finews' intern mitgeteilt.

Bei der UBS war Joanne Hannaford zuletzt Head of Americas Technology und Head of Wealth Management Americas. Gemäss den 'Finews'-Recherchen wird sie in dieser Position durch Heather Beckman ersetzt.

Vor der Integration der Credit Suisse war Hannaford dort Chief Technology and Operations Officer und Mitglied der Geschäftsleitung. Bevor sie zur CS fing, war sie Partnerin bei Goldman Sachs, wo sie 25 Jahre lang im Technologiebereich arbeitete.

Barrowman nun bei Société Générale

Als Cheftechnologin der CS war Hannaford auch zeitweise die Vorgesetzte der früheren CIO Laura Barrowman. Diese verliess, wie inside.it.ch berichtete , die UBS in diesem Frühling.

Wie ihrem Linkedin-Profil zu entnehmen ist, arbeitet auch Barrowman nun für einen internationalen Konkurrenten der UBS, die französische Grossbank Société Générale. Seit Mai ist Barrowman unter dem neuen Namen Laura Mather demnach Group Chief Operating Officer und Mitglied der Geschäftsleitung der Société Générale Group.