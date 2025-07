Führungskräfte zweifeln an KI-Strategien

Führungskräfte verlieren offenbar den Glauben an den Geschäftsnutzen von KI. Laut einer Umfrage des Adecco-Tochterunternehmens Akkodis ist das Vertrauen der Führungsebene in die KI-Strategie von 69% im Jahr 2024 auf nur noch 58% gesunken. Der grösste Rückgang sei bei CTOs und CEOs zu registrieren mit einem Minus von 20% respektive 33%.

Akkodis interpretiert die Ergebnisse als ein Anzeichen für die zunehmenden Bedenken der Führungskräfte hinsichtlich der Skalierbarkeit von KI. Auch die Verzögerungen bei der Implementierung und der Mangel an greifbarer Rendite von KI-Investitionen trügen zum Vertrauensverlust in die KI-Strategien bei, so der Technologiedienstleister.

Eine der Hauptursachen für das sinkende Vertrauen sehen die Manager bei sich selbst: Nur gut jeder Zweite (55%) glaubt, dass seine Führungsteams über das nötige Wissen verfügen, um die mit KI verbundenen Chancen und Risiken vollständig zu erfassen. Im Umkehrschluss sind es 45%, die das Potenzial von KI nicht erkennen.

Fehlende IT-Kenntnisse

Der Umfrage zufolge sind es nicht nur KI-Kompetenzen, die den Führungskräften fehlen. 51% der CTOs nennen IT-Spezialkenntnisse als wichtigste Kompetenzlücke. Ebenso wichtig seien menschenzentrierte Fähigkeiten für eine effektive KI-Integration wichtig. Akkodis nennt beispielsweise Kreativität (fehlt 44%), Führungsqualitäten (39%) und das kritische Denken (36%).

Diese Fähigkeiten seien für die Interpretation von KI-Ergebnissen, die Förderung von Innovationen und die Anpassung von KI-Systemen an unterschiedliche Geschäftskontexte zunehmend wichtig. Wenn KI im grossen Stil in tägliche Abläufe eingebettet werde, benötigten Unternehmen nicht nur solide technische Fähigkeiten, sondern auch eine kognitive und strategische Beweglichkeit, um die Technologie effektiv einzusetzen, führt Akkodis aus.

Externes Personal wenig hilfreich

Die Beratungsfirma hat beobachtet, dass sich viele Unternehmen weiterhin auf externe Mitarbeitende stützen, um Kompetenzlücken zu schliessen. Diese Praxis könne bei KI zu kurz greifen, da es Externen häufig an den funktionsübergreifenden Beziehungen und organisatorischen Kenntnissen mangele, die für eine KI-Implementierung erforderlich sind.

Akkodis empfiehlt stattdessen eine Kombination aus gezielter Rekrutierung und strukturierten internen Entwicklungswegen, um nachhaltige, unternehmensweite KI-Fähigkeiten aufzubauen.