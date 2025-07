Führungswechsel am Informatik-Departement der HSLU

Das Informatik-Departement der Hochschule Luzern (HSLU) bekommt eine neue Leitung. René Hüsler, der Gründervater und aktuelle Direktor, über­nimmt nach elf Jahren Aufbau- und Führungstätigkeit eine neue Funktion innerhalb der Organisation. Als seine Nachfolgerin wurde Sarah Hauser vom Fachhochschulrat gewählt.

Die Informatikprofessorin war bisher als Vizedirektorin Ausbildung an der Hochschule tätig und hat dabei zahlreiche Bachelor- und Masterprogramme mitgestaltet. Sie war zudem die Stellvertreterin von René Hüsler und hat das Departement bereits mehrfach interimistisch geführt sowie als Mitglied der Hochschulleitung gewirkt, wie die HSLU schreibt.

"Sarah Hauser verbindet umfassende Führungserfahrung im Hoch­schul­bereich mit einer langjährigen Lehr- und Forschungstätigkeit an verschiedenen Fachhochschulen." Dank ihrer jetzigen Funktion sei sie mit der Organisation bestens vertraut und habe bereits in der Vergangenheit aktiv an wichtigen Neuerungen und Entwicklungen mitgewirkt.

Die Stabübergabe findet am 1. September statt. René Hüsler wird künftig als Bereichsleiter Digitale Entwicklungen & Services bei der HSLU arbeiten. "Wir haben erkannt, dass die digitale Transformation eine zentrale Voraussetzung für den mittel- und langfristigen Erfolg unserer Hochschule darstellt", so Barbara Bader, die Rektorin der Hochschule.

Mit René Hüsler habe man die perfekte Besetzung für diese Stelle gefunden. "Als Direktor des Departements Informatik war er in den vergangenen Jahren am Puls der Zeit und weiss, welche technologischen Entwicklungen wirklich Relevanz haben und wie man Potenziale frühzeitig erkennt und strategisch klug nutzt", sagte Bader.