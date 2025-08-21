Führungswechsel bei Sorba EDV

21. August 2025 um 13:37
image
Urs Weber. Foto: zVg

Urs Weber wird neuer CEO des Softwareanbieters für die Baubranche. Er kommt von BBT Software.

Sorba EDV ernennt Urs Weber zum neuen CEO. Er tritt seine Stelle per 1. September an. Weber folgt laut Mitteilung auf die bisherige operative Leitung, die interimistisch von der Gruppenebene begleitet wurde.
Der St. Galler Spezialist für Lösungen für die Baubranche ist seit 2024 Teil der Systabuild Software Group unter dem Dach von Bregal Unternehmerkapital. Laut eigenen Angaben nutzen schweizweit über 3000 Bauunternehmen die modularen Gesamtlösung Mysorba.
Rund 85 Mitarbeitende erhalten mit Weber einen neuen Chef. Der diplomierte Informatiker verfüge über umfassendes Know-how in der Entwicklung marktnaher Softwarelösungen sowie im Aufbau leistungsstarker Teams. Nach Stationen bei Sage Schweiz, wo er als Director Operations tätig war, wechselte er zu BBT Software und war dort zuletzt Mitglied der Geschäftsleitung.

