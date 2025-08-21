Führungswechsel bei Sorba EDV

Sorba EDV ernennt Urs Weber zum neuen CEO. Er tritt seine Stelle per 1. September an. Weber folgt laut Mitteilung auf die bisherige operative Leitung, die interimistisch von der Gruppenebene begleitet wurde.

Der St. Galler Spezialist für Lösungen für die Baubranche ist seit 2024 Teil der Systabuild Software Group unter dem Dach von Bregal Unternehmerkapital. Laut eigenen Angaben nutzen schweizweit über 3000 Bauunternehmen die modularen Gesamtlösung Mysorba.