Für 18 Millionen: Kaio setzt weiterhin auf Servicenow, wechselt aber den Dienstleister

"Das IT Service Management System (ITSMS) ist das Rückgrat der kantonalen ICT-Prozesse und die Quelle der Daten für die Weiterentwicklung der kantonalen ICT", schreibt das Amt für Informatik und Organisation des Kantons Bern (KAIO) auf der Ausschreibungsplattform Simap.

Weil die aktuellen Verträge für Lizenzen, Integrations- und Servicedienstleistungen zum Jahresende auslaufen, hat das Kaio deren Verlängerung ausgeschrieben. Der Zuschlag für die Integrations- und Serviceleistungen ging für 8 Millionen Franken an die Firma DXC Technology. Diese setzte sich gegen vier Konkurrenten durch, weil das Angebot "preislich das günstigste ist und bei den Zuschlagskriterien Fach- und Methodenkenntnisse das beste Ergebnis aufweist", wie das Kaio begründet.

Engange ESM wird ersetzt

Der Zuschlag für die Lizenzen ging für 9,6 Millionen Franken an Frox Communication. Das Unternehmen habe von insgesamt 6 Unternehmen das "preislich günstigste Angebot" eingereicht und eine "ausgezeichnete Qualifikation" aufgewiesen. Frox habe 10'000 von 10'000 möglichen Punkten für die Erfüllung der Zuschlagskriterien erreicht.

Beide Geschäfte sind vorerst auf 3 Jahre fixiert, können aber optional um 2 mal 2 weitere Jahre verlängert werden. Damit endet die Zusammenarbeit zwischen dem Kaio und dem bisherigen Anbieter Engange ESM. "In unserer Ausschreibung hatten sowohl die bisherigen Lieferanten wie auch neue Anbieter die Möglichkeit, Angebote einzureichen. In diesem Fall haben die in der Zuschlagspublikation genannten Unternehmen die vorteilhaftesten Angebote eingereicht und daher den Zuschlag erhalten", schreibt Thomas Fischer, Leiter Stab beim Kaio, auf unsere Anfrage.