Für Airlines und Flughäfen hat Cybersicherheit Top-Priorität

Der internationale IT-Service-Spezialist für die Luftfahrt, Sita, hat seine jährliche Studie "IT Insights Air Transport" vorgelegt. Nach der Covid-19-Pandemie sei "eine neue Ära des Reisens" angebrochen, worauf Fluggesellschaften reagieren würden, heisst es in der Einleitung. IT-Ausgaben würden sich vom Betrieb der Unternehmen zur Umgestaltung des Geschäfts verlagern, die IT-Budgets würden entsprechend steigen. Laut der Studie sollen 2022 total 37 Milliarden US-Dollar von den Fluglinien und 6,8 Milliarden Dollar von den Flughäfen in IT investiert worden sein.

Fast alle Senior-IT-Verantwortlichen von 200 Airlines gaben in der Befragung an, dass Cybersecurity die oberste Priorität habe (95%). Danach kommen Mobile Apps (94%), welche die Services für Reisende verbessern sollen. Bei den Technologien wird am meisten Geld in Business Intelligence Software (BI), Technologien für den Datenaustausch, KI und Radio Frequency Identification (RFID) investiert. Mit BI soll vor allem die Turnaround-Zeit verbessert werden: Die Zeit, die ein Flugzeug zwischen Landung und erneutem Start am Boden verbringt.

Ein ähnliches Bild bezüglich Prioritäten zeigt sich auch bei den Flughäfen. Von 93 Flughäfen, die gemäss Sita rund einen Viertel des weltweiten Verkehrsaufkommens repräsentieren, erhoben 88% Cybersecurity zur obersten Priorität – gleichauf mit Investitionen in Self-Service-Prozesse. Flughäfen würden immer mehr Wert auf Self-Check-in und Self-Bag-Drop legen. 86% der Befragten würden deren Umsetzung bis 2025 planen. Auch der Einsatz von biometrischer Technologie werde immer wichtiger.

Die Erholung des Flugverkehrs von der Pandemie sei willkommen, erklärt Sita-CEO David Lavorel zur Studie. Doch würden Flughäfen und Fluggesellschaften mit Personal- und Ressourcenknappheit kämpfen. "Dies hat den Betrieb belastet, was zu einem erhöhten Risiko von Staus, Verspätungen, Annullierungen und falsch behandelten Gepäckstücken geführt hat. Die Digitalisierung wird als Schlüssel zur Bewältigung dieser Herausforderungen angesehen und bietet mehr Skalierbarkeit und Flexibilität", so Lavorel.