Für wessen KI-Technologie entscheidet sich Mozilla?

Aber das ist nicht das einzige Thema, bei dem Mozilla von den beiden umgarnt wird: Wie ' The Information ' (Paywall) exklusiv berichtet, steigen Microsoft beziehungsweise OpenAI und Google auch beim Thema Künstliche Intelligenz in den Ring. Wie Mozillas CPO Steve Teixeira in einem Interview mit dem Onlinemagazin verraten hat, will das Unternehmen "einen Chatbot wie Googles Bard oder OpenAIs ChatGPT prominent in Firefox einführen".