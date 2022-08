Fujitsu: Neue Channel-Verantwortliche in der Westschweiz

Bei Fujitsu tritt Sabine Kleischmantat am 1. September ihre neue Rolle als Verkaufsleiterin in der Westschweiz an. Zu ihren Aufgaben zähle der Auf- und Ausbau des Partnernetzes sowie die "umsatzorientierte Zusammenarbeit mit den Channelpartnern", wie es in einer aktuellen Mitteilung heisst.

Kleischmantat stösst laut ihres Linkedin-Profils von der Gehrig-Gruppe zu Fujitsu. Dort verantwortete sie während rund 4,5 Jahren den Verkaufsinnendienst. Zuvor war sie in verschiedenen Funktionen unter anderem für Littlebit, Techdata, Symantec und Also tätig.