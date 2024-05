G7-Staaten sehen Einmischungsgefahr bei Europawahlen

Auf Initiative Italiens haben sich die jeweiligen Vorsitzenden der Cybersicherheitsbehörden der G7-Staaten im Rahmen der "G7 Cybersecurity Working Group" erstmals getroffen. Diese soll dazu beitragen, die "Zusammenarbeit zwischen den G7-Ländern aufzubauen, um gemeinsam zu einem sichereren und widerstandsfähigeren Cyberspace beizutragen", so die Verantwortlichen in einer Mitteilung

"Nicht auf Lösegeldzahlung einlassen"

Die G7-Staaten diskutierten die Bedrohungen in puncto Cybersicherheit und betonten, wie wichtig es sei, sich bei Erpressungsversuchen nicht auf die Zahlung von Lösegeld einzulassen. Bei der Verwendung virtueller Währungen stimmten alle darin überein, die Grundsätze der Transparenz, Zuverlässigkeit und Sicherheit einzuhalten. Ausserdem diskutiert worden sei die Abhängigkeit zwischen Cybersicherheit und Künstlicher Intelligenz.

Der Direktor der italienischen Agentur für Cybersicherheit (ACN), Bruno Frattasi, warnte nach dem Treffen auf Beamtenebene vor "erheblichen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen" durch Cyberangriffe. Zudem werde dadurch auch die nationale Sicherheit infrage gestellt.

Risiko einer Einmischung in Europawahlen

Wie die italienische Zeitung ' Nova News ' berichtet, sprach Bruno Frattasi gegenüber Medien von der Gefahr der Einmischung in Manipulation der Europawahlen. "Natürlich haben wir darüber gesprochen und die Möglichkeit eröert, diesem Risiko durch den Einsatz von KI entgegenzuwirken", zitiert die Zeitung den italienischen Politiker.

KI könne nicht nur offensiv eingesetzt werden, sondern auch defensiv. Das Risiko der Desnformation könne bekämpft werden, sobald man KI besser kennengelernt und entsprechende Analysewerkzeuge gebaut habe, so der ACN-Chef.

Dem Treffen im Rahmen dieser Arbeitgruppe sollen weitere folgen. "Wir werden unseren Dialog in diesem Format fortsetzen und nach besten Kräften zusammenarbeiten, um die vielfältigen und komplexen Herausforderungen bei wichtigen politischen Themen für die Sicherheit und Widerstandsfähigkeit des digitalen Ökosystems zu bewältigen", betonte Frattasi in der Mitteilung. Ihr gehören neben Italien die USA, Kanada, Grossbritannien, Japan, Frankreich und Deutschland an.