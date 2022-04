Gartner senkt IT-Wachstumsprognose

Laut der neuesten Prognose von Gartner werden die weltweiten IT-Ausgaben im Jahr 2022 voraussichtlich 4,4 Billionen US-Dollar betragen, was einem Anstieg von 4% gegenüber 2021 entspricht. Allerdings senkt der Marktforscher seine Prognose gegenüber dem Januar um 0,1 Billionen. Statt eines erwarteten Anstiegs von 5,1% nun also "nur" noch 4%.

Grund seien mögliche Turbulenzen mit unterschiedlichen Faktoren. "Geopolitische Störungen, Inflation, Währungsschwankungen und Herausforderungen in der Lieferkette gehören zu den vielen Faktoren", erklärt John-David Lovelock, Research Vice President bei Gartner, in einer Mitteilung. Es werde ein unruhiges Jahr für CIOs. Trotzdem würden IT-Ausgaben nicht massiv gebremst. "Im Gegensatz zu dem, was wir Anfang 2020 gesehen haben, beschleunigen CIOs ihre IT-Investitionen, da sie die Bedeutung von Flexibilität und Agilität erkennen bei der Reaktion auf Störungen."

Infolgedessen würden sich "die Kauf- und Investitionspräferenzen auf Bereiche wie Analytics, Cloud-Computing, nahtlose Kundenerlebnisse und Security konzentrieren". Ein weiterer Trend, mit dem CIOs konfrontiert würden, sei der Arbeitskräftemangel. "Da der derzeitige Mangel an IT-Talenten zu wettbewerbsfähigeren Gehältern führt, erhöhen Technologiedienstleister ihre Preise, was zu einem höheren Ausgabenwachstum in diesen Segmenten bis 2023 beiträgt", schreibt Gartner.

Für den Bereich IT-Services wird deshalb ein Wachstum von 6,8% erwartet. Das ist der zweithöchste Wert nach Software (plus 9,8%). Das kleinste Wachstum mit 0,3% wird für das Segment Kommunikationssysteme prognostiziert. Hier liegt aber mit 1,448 Billionen Dollar immer noch der grösste Ausgabenbereich.