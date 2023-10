Gartner und IDC machen PC-Verkäufern Hoffnung

Gartner will Hoffnung machen. Im 4. Quartal 2023 erwartet der Marktanalyst eine Erholung des PC-Markts. Erstmal muss für die letzten drei Monate des Jahres aber ein erneutes Schrumpfen der Lieferungen vermeldet werden. Im 3. Quartal wurden laut Gartner 9% weniger PCs ausgeliefert als noch im Vorjahreszeitraum. Auch die Konkurrenten von IDC sehen einen Rückgang des Volumens um 7,6%, sie zählen noch 68,2 Millionen Stück.

64,3 Millionen PCs wurden laut Gartner ausgeliefert. Es ist demnach das 8. Quartal in Folge, in dem das Volumen kleiner wird. "Es gibt Anzeichen dafür, dass der Rückgang des PC-Marktes endlich die Talsohle erreicht hat", sagt Gartner-Analyst Mikako Kitagawa laut einer Mitteilung. "Der Markt für Geschäfts-PCs ist bereit für den nächsten Austauschzyklus, der durch die Windows-11-Upgrades vorangetrieben wird", so Kitagawa.