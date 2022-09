Gebaut auf Brandruine: OVHcloud eröffnet neues Rechenzentrum in Strassburg

Im März 2021 war auf der RZ-Anlage von OVHcloud in Strassburg ein Grossbrand ausgebrochen. Das Rechenzentrum SBG-2 wurde dabei ganz, SBG-1 teilweise zerstört. Die Data Center SBG-3 und SBG-4 konnten nach Reinigungsarbeiten weiter betrieben werden. 18 Monate später hat das französische Unternehmen – sozusagen auf den Brandruinen – am 12. September ein neues RZ, SBG-5, eingeweiht. 30 Millionen Euro seien in den Neubau investiert worden.

Zur Eröffnung wurde viel Prominenz eingeladen: Unter anderem nahmen der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire und der Europäische Kommissar für den Binnenmarkt, Thierry Breton, an der Eröffnung teil. Vor den Gästen pries OVH-CEO Michel Paulin SBG-5 als "Symbol unserer Strategie, die europäischen Werte einer offenen, vertrauenswürdigen und nachhaltigen Cloud zu verteidigen". Er kündigte weitere Pläne für rund ein Dutzend neue OVH-Rechenzentren in Frankreich, Deutschland, Kanada, Indien und Singapur an. Diese sollen bis 2024 in Betrieb genommen werden.

OVHcloud habe auch Lehren aus dem Brand gezogen. Das neue RZ ist laut einer Mitteilung das erste, "dessen Design aus dem bereits im April 2021 erstellten Hyper-Resilience-Plan stammt. Das Gelände mit einer Fläche von 1700 Quadratmetern zählt 19 isolierte Räume, die von Mauerwerk profitieren, um Segmente zu unterteilen, die eine Feuerwiderstandsfähigkeit von bis zu zwei Stunden bieten." Das Gas-Feuerlöschsystem sei mit APSAD R13 und die VESDA-Raucherkennung mit APSAD R7 bewertet. Die 7 Energieräume und 3 Batterieräume würden sich als Absicherung ausserhalb des Gebäudes befinden.