Genfer Blockchain-Startup Taurus auf Expansionskurs

Anfang Jahr hat Taurus in einer Finanzierungsrunde 65 Millionen Dollar eingesammelt. Damals erklärte das Genfer Blockchain-Unternehmen, mit dem Kapital die Expansion in Europa vorantreiben zu wollen. Nun hat Taurus zwei neue Niederlassungen in Grossbritannien und Frankreich eröffnet.

Taurus bietet eine Blockchain-basierte Plattform an, über die digitale Assets ausgegeben, überwacht und gehandelt werden können. Europa sei ein strategischer Hauptmarkt für Taurus, schreibt das Unternehmen. Mit den neuen Büros wolle man näher an der Kundschaft sein, zu der Banken und Grossunternehmen gehören.

London entwickelt sich laut den Genfern zu einem wichtigen Standort für Krypto-Unternehmen. Premierminister Rishi Sunak sagte, dass "neue Innovationen wie Web3, angetrieben durch die Blockchain-Technologie" zu einem florierenden Startup-Umfeld und Wirtschaftswachstum führen könnten. Geleitet wird das Büro in London von Jürgen Hofbauer, der Fintech-Erfahrung mitbringt und viele Jahre bei der Bank of America tätig war.

Der Standort in Frankreich sei mit Blick auf die neue EU-Regulierung für Kryptowährungen relevant, so Taurus. Die Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) wird ab 2024 gelten. Die Leitung am Standort in Paris übernimmt laut der Mitteilung Arnaud Fleischer als Country Manager Frankreich und VP of Technology Sales Europe. Er bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung im B2B-Technologievertrieb mit, unter anderem von SAP und Salsify.