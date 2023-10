Genfer Finanzdaten-Startup Sparta sammelt über 17 Millionen Dollar ein

Das Genfer Jungunternehmen Sparta hat eine Finanzierungsrunde über 17,5 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Mit dem Geld will das 2020 gegründete Startup einerseits sein Portfolio ausbauen. Ziel sei es, "allumfassender Anbieter von Informationen für die Rohstoffbranche" zu werden, so eine Mitteilung. Andererseits will Sparta das Geld nutzen, um seine globale Expansion voranzutreiben. Derzeit ist Sparta am Genfer Hauptsitz sowie mit Niederlassungen in London, Houston, Singapur und Madrid ansässig.

90% der Preisdaten, die für Handelsentscheidungen erforderlich seien, würden in Silos aufbewahrt und manuell per Sprache, E-Mail oder Chat ausgetauscht, schreibt Sparta. Diese Informationen würden dann mittels Excel-Tabellen verarbeitet, um Entscheidungen zu fällen. Es fehle an zentralisierten Datenbanken, die eine Analyse historischer Kursbewegungen und Trends ermöglichen. Die Technologie von Sparta soll dies ändern. Man könne Marktinformationen, Preise und Prognosedaten in Echtzeit bereitstellen.

Die Finanzierungsrunde wurde laut der Mitteilung von der Technologie-Risikokapitalgesellschaft Firstmark zusammen mit dem bestehenden Anteilseigner Singular angeführt. 11 der 20 profitabelsten Unternehmen der Welt seien Rohstoffunternehmen und Rohstoffe eine grosse Anlageklasse auf den Finanzmärkten, sagt Firstmark-Partner Matt Turck. Aber bei der Entwicklung hin zu digitalen und datengesteuerten Lösungen hinke die Branche hinter anderen zurück.