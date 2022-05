Genfer Unispital setzt auf die (eigene) Cloud

Oracle investiert viel Geld in sein Cloudgeschäft. Die Amerikaner, die zu den Gewinnern der Public-Cloud-Ausschreibung des Bundes gehören, wollen den Rückstand zu AWS, Microsoft Azure und Google Cloud aufholen und nehmen dafür sogar einen massiven Gewinneinbruch hin

Jetzt ist es dem Konzern zwar gelungen, einen grossen Kunden von den Vorteilen der Oracle-Cloud-Plattform zu überzeugen. In die Public Cloud von Oracle will deiser Kunde aber trotzdem nicht.Im Rahmen der Modernisierung seiner Technologie-Infrastruktur migriert das HUG seine Patientendaten auf Cloud-Infrastruktur von Oracle, eine "Exadata Cloud@Customer".

Wie die Westschweizer Zeitung ' Le Temps ' schreibt, sei das Genfer Unispital schon länger Kunde von Oracle und habe mit Software des Unternehmens vor allem die eigenen Datenbanken verwaltet. Jetzt gehe man einen Schritt weiter und setze auf Cloud-Lösungen des Unternehmens, die in den eigenen Rechenzentren zum Einsatz kommen. "Es ist eine völlig private Cloud, in der die Informationen unserer Patienten gespeichert sind", zitiert 'Le Temps' Jean-François Pradeau, den CIO des HUG. Keine medizinischen Daten sollen das HUG demnach verlassen.

Die 8 Kliniken im Kanton Genf sowie 40 ambulante Abteilungen, die allesamt zum Genfer Unispital gehören, werden den Grossteil ihrer Datenbanksyteme auf Oracles "Exadata Cloud@Customer" migrieren, so der amerikanische Konzern. Dabei handle es sich um eine Bereitstellungsoption des "Exadata Cloud Service", die als Managed Service in den eigenen Data Centern der Organisation bereitgestellt wird. Die Daten aller Häuser würden so auf einer einzigen IT-Plattform konsolidiert. Eine Schweizer Alternative zum Angebot von Oracle gebe es auf dem Markt nicht, sagte Pradeau ausserdem zu 'Le Temps'.