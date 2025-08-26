Genfer Wirtschaftsstrategie soll auch digitalen Sektor stärken

26. August 2025 um 09:59
image
Foto: Thiago de Andrade / Unsplash

Der Kanton Genf hat eine neue Wirtschaftsstrategie ausgearbeitet. Sie definiert die digitale Wirtschaft als aufstrebenden Sektor.

Der Genfer Staatsrat hat die "Wirtschaftsstrategie 2035" genehmigt. Die vom kantonalen Amt für Wirtschaft und Innovation (OCEI) unter Beteiligung von 140 Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschaft und Hochschullandschaft entwickelte Strategie markiert laut Mitteilung "einen Wendepunkt im Vorgehen des Kantons".
Über die Massnahmen zur Stärkung der etablierten Cluster hinaus wolle Genf auch günstige Bedingungen für die Entstehung neuer, vielversprechender Branchen schaffen, heisst es in der Strategie. Dabei würde auf drei aufstrebende Sektoren mit hohem Potenzial gesetzt: Biowissenschaften, Kreativwirtschaft, digitale Wirtschaft.
Aktuell sind laut Kennzahlen im Kanton bereits über 5100 Unternehmen in der digitalen Wirtschaft tätig – in Bereichen wie Künstliche Intelligenz, Blockchain, Softwareentwicklung, Quantenphysik, Cybersicherheit und Telekommunikation. Dazu kommen 350 weitere Unternehmen im Bereich digitale Governance.

Ein neuer Innovationshub

Um diesen Sektor zu stärken, sieht die Strategie eine "Verbesserung der Rahmenbedingungen für innovative Unternehmen" vor. Zu den vorrangigen Massnahmen gehört unter anderem die Schaffung eines neuen Innovationshubs, der unter Leitung der Fondation Genevoise pour l'Innovation Technologique (FONGIT) steht. Dort sollen der interdisziplinäre Austausch und innovative Projekte gefördert werden.
Weiter soll der Zugang zu Finanzierungen für Startups und KMU verbessert werden. Neue Unternehmen sollen gefördert werden, "die qualifizierte Arbeitsplätze schaffen können und auf einem Geschäftsmodell basieren, das auf einem weiterentwickelbaren Produkt oder einer weiterentwickelbaren Dienstleistung beruht".

Unternehmen in der Transformation begleiten

Der Genfer Staatsrat will den Fokus aber nicht nur auf aufstrebende Sektoren legen. "Im Rahmen des digitalen Wandels besteht das Ziel darin, jedem Unternehmen, unabhängig von seiner Branche, einen schrittweisen und auf seine spezifischen Bedürfnisse zugeschnittenen digitalen Wandel zu ermöglichen", legt er in der Strategie fest.
"Diese neue Strategie richtet unseren Blick entschlossen auf die Zukunft, ohne dabei das zu verleugnen, was den Reichtum des Genfer Wirtschaftsgefüges ausmacht: seine Vielfalt", erklärt Staatsrätin und Volkswirtschaftsdirektorin Delphine Bachmann (Die Mitte) in der Mitteilung. "Gleichzeitig bin ich überzeugt, dass die drei ausgewählten aufstrebenden Branchen das Potenzial haben, langfristig zum Wohlstand und zur Wettbewerbsfähigkeit des Kantons beizutragen."

image


Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

imageAbo

EFK ist vorsichtig optimistisch für IT-Projekt Asalfutur

Die Finanzkontrolle sieht beim IT-Projekt der Arbeitslosenversicherung Fortschritte und geht mit "vorsichtigem Optimismus" von einer erfolgreichen Einführung aus.

publiziert am 26.8.2025
imageAbo

Bund realisiert Datenplattform für Bundesbauten

Die Bauherren der Bundesverwaltung wollen eine gemeinsame Datenplattform für die Bewirtschaftung von Bundesbauten schaffen. Unter anderem Zühlke soll dabei helfen.

publiziert am 25.8.2025
image

Cyberkriminelle missbrauchen KI-Plattform Lovable für falsche Websites

Das KI-Startup Lovable wächst rasant. Auch Cyberkriminelle nutzen seine Tools vermehrt für Phishing- und Malware-Kampagnen.

publiziert am 25.8.2025
image

GMX erringt Gerichtserfolg gegen Google

Auf Antrag von 1&1 untersagt das Landgericht Mainz Google, den eigenen Mailservice Gmail bei der Einrichtung von Android-Smartphones zu bevorzugen.

publiziert am 25.8.2025