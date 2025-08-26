Genfer Wirtschaftsstrategie soll auch digitalen Sektor stärken

Der Genfer Staatsrat hat die "Wirtschaftsstrategie 2035" genehmigt. Die vom kantonalen Amt für Wirtschaft und Innovation (OCEI) unter Beteiligung von 140 Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschaft und Hochschullandschaft entwickelte Strategie markiert laut Mitteilung "einen Wendepunkt im Vorgehen des Kantons".

Über die Massnahmen zur Stärkung der etablierten Cluster hinaus wolle Genf auch günstige Bedingungen für die Entstehung neuer, vielversprechender Branchen schaffen, heisst es in der Strategie. Dabei würde auf drei aufstrebende Sektoren mit hohem Potenzial gesetzt: Biowissenschaften, Kreativwirtschaft, digitale Wirtschaft.

Aktuell sind laut Kennzahlen im Kanton bereits über 5100 Unternehmen in der digitalen Wirtschaft tätig – in Bereichen wie Künstliche Intelligenz, Blockchain, Softwareentwicklung, Quantenphysik, Cybersicherheit und Telekommunikation. Dazu kommen 350 weitere Unternehmen im Bereich digitale Governance.

Ein neuer Innovationshub

Um diesen Sektor zu stärken, sieht die Strategie eine "Verbesserung der Rahmenbedingungen für innovative Unternehmen" vor. Zu den vorrangigen Massnahmen gehört unter anderem die Schaffung eines neuen Innovationshubs, der unter Leitung der Fondation Genevoise pour l'Innovation Technologique (FONGIT) steht. Dort sollen der interdisziplinäre Austausch und innovative Projekte gefördert werden.

Weiter soll der Zugang zu Finanzierungen für Startups und KMU verbessert werden. Neue Unternehmen sollen gefördert werden, "die qualifizierte Arbeitsplätze schaffen können und auf einem Geschäftsmodell basieren, das auf einem weiterentwickelbaren Produkt oder einer weiterentwickelbaren Dienstleistung beruht".

Unternehmen in der Transformation begleiten

Der Genfer Staatsrat will den Fokus aber nicht nur auf aufstrebende Sektoren legen. "Im Rahmen des digitalen Wandels besteht das Ziel darin, jedem Unternehmen, unabhängig von seiner Branche, einen schrittweisen und auf seine spezifischen Bedürfnisse zugeschnittenen digitalen Wandel zu ermöglichen", legt er in der Strategie fest.

"Diese neue Strategie richtet unseren Blick entschlossen auf die Zukunft, ohne dabei das zu verleugnen, was den Reichtum des Genfer Wirtschaftsgefüges ausmacht: seine Vielfalt", erklärt Staatsrätin und Volkswirtschaftsdirektorin Delphine Bachmann (Die Mitte) in der Mitteilung. "Gleichzeitig bin ich überzeugt, dass die drei ausgewählten aufstrebenden Branchen das Potenzial haben, langfristig zum Wohlstand und zur Wettbewerbsfähigkeit des Kantons beizutragen."