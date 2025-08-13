Geschäftsleitungswechsel bei Genfer Devillard

13. August 2025 um 13:51
image
Foto: Devillard

Der Printing- und Security-Spezialist wird von der Gründerfamilie an ein neues Management übergeben. François Pflieger und Luc Schenkel übernehmen die Geschäftsleitung.

Die Genfer IT-Unternehmung Devillard verlässt nach 67 Jahren die gleichnamige Familie. Wie die Firma mitteilt, übergeben die Söhne des Gründers, Claude und Marc Devillard, die Geschäfte im Rahmen eines Management-Buy-outs an zwei langjährige Führungskräfte.
François Pflieger und Luc Schenkel amten per sofort als Co-Geschäftsführer und Mehrheitsaktionäre. Die Brüder Devillard erklären laut der Mitteilung, dass sie eine interne Lösung bevorzugt und Angebote von Grosskonzernen oder Finanzinvestoren abgelehnt hätten, da sie nicht der regional verankerten Unternehmensphilosophie entsprachen. Beide legten Wert auf den Respekt für die Mitarbeitenden und die Kontinuität der Kundenservices.
Das Unternehmen war 1958 in Genf von Marie-Thérèse und Roland Devillard gegründet worden. Seit 1987 hatten die Brüder Claude und Marc Devillard die Geschäftsleitung inne. 2014 war die Firma Inergy übernommen worden. Heute beschäftigt Devillard nach eigenen Angaben rund 120 Mitarbeiter an vier Standorten in der Westschweiz und hat fast 9000 Kunden. Die Firma ist spezialisiert auf Drucklösungen, Dokumentenmanagement und Cybersicherheit.
Die neuen Co-Geschäftsführer wollen laut der Mitteilung das Familienerbe fortführen. Pflieger und Schenkel verfolgten das Ziel, die Position der Devillard Gruppe zu stärken und gleichzeitig ihre regionale Verankerung und ihre Werte zu bewahren.
