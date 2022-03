Aufsicht hat Gesichtserkennungssystem des Nachrichtendienstes unter die Lupe genommen

Im letzten Jahr hat die unabhängige Aufsichtsbehörde über die nachrichtendienstlichen Tätigkeiten (AB-ND) 18 Überprüfungen durchgeführt. Im Fokus der beim VBS angesiedelten Behörde stand der Nachrichtendienst des Bundes (NDB), der 17-mal unter die Lupe genommen wurde. Dies geht aus dem neusten Bericht der AB-ND hervor.

Laut diesem kann der NDB seit 2020 Gesichtserkennungssysteme einsetzen. Der Nachrichtendienst überprüft damit, ob Personen in die Schweiz einreisen, die nachrichtendienstlich bekannt sind. Der Einsatz der Technologie wird in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert , wirft sie doch in Sachen Datenschutz grosse Fragen auf. Auch sind die gesetzlichen Grundlagen nicht immer geklärt.