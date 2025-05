Gesucht: "Menschen, die etwas bewegen"

"Ich war tatsächlich etwas überfordert. So wichtig bin ich eigentlich nicht, sondern einfach ein Nerd, der Freude an coolen Projekten hat." Dies sagte Freddy Künzler, CEO und Gründer des Winterthurer Providers Init7, zu seiner Nominierung für "The Pascal". Der Preis zeichnet jährlich im Rahmen der Digital Economy Awards die IT-Persönlichkeit des Jahres aus.

Init7 feierte kürzlich sein 25-jähriges Bestehen und der CEO hat sich in der Branche auch mit dem "Peering-Streit" sowie dem "Glasfaser-Streit" mit Swisscom einen Namen gemacht. Er betrachte das Internet als grundlegende Infrastruktur, "wie Strom und Wasser". Dafür kämpfe er, sagte er im Podcast von Inside IT.

Als Vorjahresgewinner ist Künzler Teil der Jury für die diesjährige Ausgabe des Pascal. Noch können Personen für die Auszeichnung nominiert werden. "Ich hoffe, dass wir gleich viele Nominationen haben für Frauen wie für Männer", so Künzler. Er schätze Persönlichkeiten, die "eine Idee haben" und suche Menschen mit Pioniergeist. Menschen, die etwas bewegen, die nicht einfach mit dem Strom schwimmen, und auch bereit seien, Widrigkeiten und Opfer in Kauf zu nehmen.

Kennen Sie eine Person aus der Schweizer IT-Szene, auf die diese Beschreibung passt? Mit Ihrer Nominierung tragen Sie dazu bei, bemerkenswerte Talente ins Rampenlicht zu rücken. Jetzt nominieren!