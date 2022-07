Getestet wird immer noch von Hand

Es sei der "allererste Bericht" über das Testen von Benutzeroberflächen (UI) und Benutzererfahrung (UX), rühmt sich Applitools. Das US-Unternehmen entwickelt eine Testautomatisierungs-Plattform und hat für den "UI/UX Testing Report" bei knapp 1000 Unternehmen die dortigen Tester, Entwickler und Designer befragt.

Rund ein Drittel würden Usability-Tests bei jedem einzelnen Deployment durchführen. Etwas mehr würden täglich neue Variationen ihrer Produkte implementieren. Durch diese hohen Raten sei die Menge der erforderlichen Testanalysen stark gestiegen, so der Report. Was die Testdauer betrifft, gaben 40% der Befragten an, rund eine Stunde oder mehr zu brauchen. Dies führe zu Verzögerungen und Einschränkungen bei der Bereitstellung von Software, kritisiert Applitools.

Auch die Priorität der Testarten habe sich verändert. Während Unit-, Funktions- und API-Tests die wichtigsten bleiben, sind Usability- und UI-Tests laut den Befragten jetzt wichtiger als Last-, Performance- und Sicherheitstests. Manuelles Testen sei dabei immer noch weit verbreitet, heisst es weiter. Über die Hälfte der Befragten gab an, die meisten Tests von Hand durchzuführen. "Etwas ernüchternd" sei diese Erkenntnis im Jahr 2022, schreibt Applitools. Was nicht erstaunt bei einem Unternehmen, das selbst Testautomatisierungen anbietet.