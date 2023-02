Gianfranco Lanci ist gestorben

Gianfranco Lanci ist am 31. Januar gestorben. Er wurde 68 Jahre alt und hinterlässt seine Frau und drei Kinder. Lanci sei an den Folgen einer Operation an den Wirbeln gestorben, schreibt 'La Repubblica' in einem Nachruf.

Nach einem Bauingenieurstudium am Polytechnikum in Turin begann Lanci in den 1980er-Jahren eine lange Karriere in der PC-Industrie, mit Texas Instruments in Italien als erste Station. Dort wurde er Präsident der für Notebooks zuständigen Abteilung in der EMEA-Region.

Nachdem Acer 1997 die Notebook-Sparte von Texas Instruments übernommen hatte, wechselte Lanci zum neuen Besitzer. Bei Acer bekleidete er verschiedene Führungspositionen und wurde schliesslich 2008 CEO. Unter seiner Ägide stieg Acer zur weltweiten Nummer 2 unter den Laptop-Herstellern auf.