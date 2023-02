Github bringt Update für Copilot

Im vergangenen Sommer stand der Programmierassistent Copilot von Github in der Kritik . Damals fanden Forschende heraus, dass das KI-Tool jeweils diejenigen Code-Zeilen vorschlägt, die am besten zum bereits eingesetzten Code passen und nicht etwa jene, die am sichersten oder elegantesten sind. Später hatte Microsoft, Besitzer von Github, eine Sammelklage wegen Urheberrechtsverletzungen durch Github am Hals. Nun gelobt die Plattform Besserungen: Ein neues KI-Modell, das in dieser Woche auch für Unternehmen eingeführt wird, soll qualitativ bessere Vorschläge in kürzerer Zeit liefern.

So soll die Effizienz der Softwareentwickler weiter verbessert werden. Dazu will Github ein neues Paradigma namens "Fill-In-the-Middle" einführen. Dieses enthält gemäss eigenen Angaben eine Bibliothek bekannter Codesuffixe, die das KI-Tool verwenden kann, um Lücken in Codes zu schliessen. So soll eine höhere Relevanz und eine bessere Kohärenz mit dem restlichen Code erreicht werden.

Unerwünschte Vorschläge sollen dabei reduziert werden. "Als wir Github Copilot im Juni 2022 für Einzelpersonen einführten, wurden im Durchschnitt mehr als 27% der Codedateien von Entwicklern von Github Copilot generiert", heisst es in der Mitteilung. Heute soll der Programmierassistent für 46 % des Codes auf Github verantwortlich sein.

Eine der wichtigsten Neuerung im Update soll die Einführung eines neuen Filtersystems für Sicherheitslücken sein. Gemäss dem Plattformbetreiber soll dieses dabei helfen, unsichere Vorschläge wie hartcodierte Anmelde­in­for­ma­tio­nen, Pfadinjektionen und SQL-Injektionen zu identifizieren und zu blockieren. So sollen dann auch anfällige Muster in unvollständigen Codefragmenten erkannt werden.