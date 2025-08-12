Github-CEO tritt zurück

Github-CEO Thomas Dohmke hat seinen Rücktritt bekanntgegeben. Per Ende 2025 wird er das Unternehmen verlassen. Dohmke hatte im November 2021 bei Github die Nachfolge von Nat Friedman
angetreten. Er hatte einst das Startup Hockeyapp gegründet, das 2014 von Microsoft akquiriert wurde. Danach arbeitete er zuerst drei Jahre in der Developer-Sparte des Konzerns und wechselte anschliessend zu Github. Die Coding-Plattform wurde wiederum 2018 für 7,5 Milliarden US-Dollar von Microsoft übernommen.
Er wolle zu seinen Startup-Wurzeln als Gründer zurückkehren, schreibt der scheidende CEO in einem Blogbeitrag.
"Von der Entwicklung mobiler Developertools über die Übernahme von Github zusammen mit Nat Friedman bis hin zur Übernahme von Github als CEO und der Führung des Unternehmens in das Zeitalter von Copilot und KI – es war die Fahrt meines Lebens."
Die Plattform sei mit mehr als 1 Milliarde Repositorys und Forks sowie über 150 Millionen beteiligten Entwicklerinnen und Entwicklern stärker denn je. Github und sein Führungsteam würden "ihre Mission" als Teil der CoreAI-Organisation von Microsoft fortsetzen. "Weitere Details werden bald bekanntgegeben", so Dohmke. Das CoreAI-Team ist eine neue Abteilung unter der Leitung von Jay Parikh, dem ehemaligen Global Head of Engineering von Facebook. Sie fokussiert sich auf die Entwicklung einer KI-Plattform sowie von KI-Agenten und -Tools, wie Microsoft Anfang 2025 ankündigte.
Wie 'Axios'
berichtet, wird es vorerst keine Neubesetzung des CEO-Postens bei Github geben. Julia Liuson, Corporate Vice President der Developer Division von Microsoft, werde die Bereiche Umsatz, Technik und Support von Github leiten.