Github-CEO tritt zurück

12. August 2025 um 10:05
image
Thomas Dohmke. Screenshot: Youtube

Thomas Dohmke verlässt seinen Posten. Microsoft möchte Github näher an sein CoreAI-Team binden.

Github-CEO Thomas Dohmke hat seinen Rücktritt bekanntgegeben. Per Ende 2025 wird er das Unternehmen verlassen. Dohmke hatte im November 2021 bei Github die Nachfolge von Nat Friedman angetreten. Er hatte einst das Startup Hockeyapp gegründet, das 2014 von Microsoft akquiriert wurde. Danach arbeitete er zuerst drei Jahre in der Developer-Sparte des Konzerns und wechselte anschliessend zu Github. Die Coding-Plattform wurde wiederum 2018 für 7,5 Milliarden US-Dollar von Microsoft übernommen.
Er wolle zu seinen Startup-Wurzeln als Gründer zurückkehren, schreibt der scheidende CEO in einem Blogbeitrag. "Von der Entwicklung mobiler Developertools über die Übernahme von Github zusammen mit Nat Friedman bis hin zur Übernahme von Github als CEO und der Führung des Unternehmens in das Zeitalter von Copilot und KI – es war die Fahrt meines Lebens."
Die Plattform sei mit mehr als 1 Milliarde Repositorys und Forks sowie über 150 Millionen beteiligten Entwicklerinnen und Entwicklern stärker denn je. Github und sein Führungsteam würden "ihre Mission" als Teil der CoreAI-Organisation von Microsoft fortsetzen. "Weitere Details werden bald bekanntgegeben", so Dohmke. Das CoreAI-Team ist eine neue Abteilung unter der Leitung von Jay Parikh, dem ehemaligen Global Head of Engineering von Facebook. Sie fokussiert sich auf die Entwicklung einer KI-Plattform sowie von KI-Agenten und -Tools, wie Microsoft Anfang 2025 ankündigte.
Wie 'Axios' berichtet, wird es vorerst keine Neubesetzung des CEO-Postens bei Github geben. Julia Liuson, Corporate Vice President der Developer Division von Microsoft, werde die Bereiche Umsatz, Technik und Support von Github leiten.

image

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

Aproda-CEO wechselt zum Mutterkonzern

Stefan Heim wechselt von der Schweizer Bechtle-Konzern­tochter Aproda in die Gruppe. Beim Schweizer Software­unternehmen übernimmt Markus Zäch.

publiziert am 12.8.2025
imageAbo

Appenzell Ausserrhoden prüft Exit-Strategie für M365

Die kantonale Verwaltung stellt auf Teams und Exchange Online um. Der Regierungsrat will sich mit einer breiten M365-Einführung beschäftigen, aber auch Alternativen prüfen.

publiziert am 11.8.2025
image

Fadata hat einen neuen DACH-Sales Director

Andreas Everett soll als DACH-Verantwortlicher neue Partner für den Softwareanbieter in der Region finden.

publiziert am 11.8.2025
image

Radicant-CEO Stadelmann geht

Aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen über die Weiterentwicklung der Digitalbank hat sich Anton Stadelmann entschieden, Radicant zu verlassen.

publiziert am 11.8.2025