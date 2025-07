Github: EU sollte Open Source Software viel stärker fördern

Das Software-Repository Github wird hauptsächlich von Open-Source-Entwicklern und -Entwicklerinnen genutzt. Diese sollten in Zukunft in Europa viel stärker von der öffentlichen Hand finanziell unterstützt werden, als bisher, schreibt Github in einem Statement.

Darin wird eine Schätzung angeführt, die von der EU selbst stammt : Open Source Software (OSS) trägt demnach jährlich zwischen 65 und 95 Milliarden Euro zur Wertschöpfung der europäischen Wirtschaft bei. Der Unterhalt von OSS werde aber im Vergleich zu physischen Infrastrukturen wie Strassen oder Brücken weiterhin viel zu wenig unterstützt. Ein Drittel aller Entwicklerinnen und Entwickler, die für den OSS-Unterhalt sorgen, würden dafür nicht bezahlt. Ebenfalls ein Drittel sei zudem ganz allein für den Unterhalt eines OSS-Projekts zuständig.

Github schlägt der EU vor, ein erfolgreiches Förderprojekt der deutschen Regierung, die Sovereign Tech Agency , zu übernehmen und stark auszuweiten. Dafür solle die Gemeinschaft in ihrem Budget mindestens 350 Millionen Euro reservieren.

Dies sei zwar immer noch nicht genug, um den Unterhalt von OSS zu finanzieren, so Github, könnte aber Privatunternehmen und Landesregierungen dazu veranlassen, ebenfalls zu investieren, was eine nachhaltige Wirkung haben könnte.