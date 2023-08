Githubs Copilot warnt jetzt vor Plagiaten

Githubs Copilot soll Software-Entwicklerinnen und -Entwicklern bei der Arbeit helfen. Das generative Code-Tool macht Vorschläge, die Developer übernehmen können. Allerdings steht das KI-Tool wegen urheberrechtlicher Fragen in der Kritik . Der generierte Code könnte bestehende Lizenzen verletzen. Mit einem neuen Feature will Github dieses Problem lösen. Eine Funktion zur Codereferenzierung soll Entwickler benachrichtigen, wenn ein Codeabschnitt bereits in einem anderen Projekt verwendet wurde.