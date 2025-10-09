Glarus bekommt digitalen Lernfahrausweis

Der Kanton Glarus bietet neu den elektronischen Lernfahrausweis an. Wie das Departement Sicherheit und Justiz mitteilt, lässt sich der Ausweis auf dem Smartphone speichern und gilt als offizieller Nachweis der Fahrberechtigung für Lernfahrten.

Der Kanton folgt damit Appenzell Ausserrhoden, Bern, Neuenburg, dem Tessin und dem Wallis. Dort ist die digitale Version des Lernfahrausweises bereits verfügbar. Laut einer Mitteilung des Bundes wird der elektronische Lernfahrausweis (eLFA) bis Ende Jahr in der ganzen Schweiz angeboten