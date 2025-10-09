Glarus bekommt digitalen Lernfahrausweis

Abo
Infomaniak klagt gegen Cloud-Vergabe des Bundes
Die freihändigen Vergaben für Cloud-Dienstleistungen der Bundesverwaltung könnten ein juristisches Nachspiel haben. Der IT-Dienstleister Infomaniak hat eine Beschwerde eingereicht.
