Glarus bekommt digitalen Lernfahrausweis

9. Oktober 2025 um 10:47
image
Foto: Kanton Glarus

Der elektronische Lernfahrausweis ist vorerst eine Ergänzung des gedruckten Dokuments. Der Kanton benötigt für die Ausstellung einen gültigen physischen Lernfahrausweis.

Der Kanton Glarus bietet neu den elektronischen Lernfahrausweis an. Wie das Departement Sicherheit und Justiz mitteilt, lässt sich der Ausweis auf dem Smartphone speichern und gilt als offizieller Nachweis der Fahrberechtigung für Lernfahrten.
Der Kanton folgt damit Appenzell Ausserrhoden, Bern, Neuenburg, dem Tessin und dem Wallis. Dort ist die digitale Version des Lernfahrausweises bereits verfügbar. Laut einer Mitteilung des Bundes wird der elektronische Lernfahrausweis (eLFA) bis Ende Jahr in der ganzen Schweiz angeboten.
Im Kanton Glarus lässt sich der eLFA über das kantonale Serviceportal beantragen. Nach der Registrierung erhalten die Lernfahrerinnen und Lernfahrer eine SMS mit der Anleitung zum Download der digitalen Ausweiskopie. Sie können diesen anschliessend direkt in die Swiyu-App des Bundes auf ihrem Smartphone hinzufügen. Wie der Kanton betont, sei die vorgängige Ausstellung eines gebührenpflichtigen physischen Papierausweises zwingend. Die elektronische Ausweiskopie sei aber kostenfrei.
