Glarus hoch3 ist bald Geschichte – die Migration läuft schon

Zum 1. Januar 2023 geht die lange Geschichte von Glarus hoch3 zu Ende. Die 23-köpfige Gemeinde-IT-Firma wird dann mit den Informatikdiensten des Kantons in Glarus zusammengeführt. Das erklärt Geschäftsführer Hans-Peter Legler auf Anfrage von inside-it.ch. Dazu sei bereits ein rund zweijähriges Migrationsprojekt gestartet worden, bei dem die gesamten Infrastrukturen inklusive Netzwerk und Rechenzentrum beim Kanton zusammengelegt werden. Zu den konkreten Auswirkungen sagt Legler, dass man physisch bereits zusammenarbeite. Nicht ohne Stolz betont er, alle Kunden – sprich Gemeinden – würden mitwechseln. Mitarbeitende würden keine entlassen und auch er gehe mit zum Kanton und übernehme dort eine Führungsrolle innerhalb der IT-Abteilung.

Mit dem nun initiierten Umbau erfülle man die Vorgaben des Gesetzes über die digitale Verwaltung (DVG), das an der Landsgemeinde vom 1. Mai 2022 angenommen worden sei. Es hat eine lange Vorgeschichte und war schon 2016 an der Landsgemeinde Thema. Jetzt ist im DVG unter anderem festgeschrieben, dass der Kanton für die Gemeinden die IT-Dienstleistungen erbringt, so das Protokoll der Landsgemeinde 2022.