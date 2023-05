Glasfasern für alle in Luzern

Eine flächendeckende Versorgung der Bevölkerung und Wirtschaft mit einem leistungsfähigen Breitbandinternet sei ein zentraler Faktor für die Standortattraktivität, wird der Luzerner Regierungsrat Fabian Peter (FDP), Vorsteher des Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartements, in einer Mitteilung zitiert.

Der ländliche Raum könne überproportional von den neuen digitalen Möglichkeiten profitieren, heisst es weiter. Gerade ortsunabhängige Arbeitsmöglichkeiten würden helfen, die Ungleichheit zwischen Stadt und Land zu verringern. Deshalb müsse der ganze Kanton erschlossen werden.

Der Kanton hatte laut Peter bisher keine aktive Rolle im Breitband-Ausbau und werde auch weiterhin nicht federführend sein. In Zukunft wolle der Kanton aber eine "koordinierende und politisch unterstützende" Funktion für die Gemeinden ausüben, um die Breitbanderschliessung voranzubringen.

Denkbar sind laut der Strategie, die auf ein Postulat von Guido Roos (Mitte) zurückgeht, sowohl Lösungen via Kabel als auch mobile – je nachdem, was der Situation vor Ort besser gerecht werde und das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis aufweise, heisst es.

Die Finanzierung sei durch Netzwerkbetreiber, Gemeinden und teilweise auch Private sicherzustellen. Das finanzielle Engagement des Kantons beschränkt sich laut Mitteilung auf die Unterstützung regionaler Erschliessungskonzepte mit Geldern der Neuen Regionalpolitik (NRP).

In der Region Luzern West hatten sich bereits 21 längliche Gemeinden zusammengetan und im vergangenen Jahr das Projekt Prioris ins Rollen gebracht. Dieses will schnelles Internet in jeden Haushalt bringen. Die Projektverantwortlichen begrüssen die Unterstützung des Kantons, wie sie in einer Medienmitteilung schreiben. "Die Regierung hat die Zeichen der Zeit erkannt", heisst es.