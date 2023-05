Glasfasern für Ski-Weltcup drücken Sunrise-Gewinn

Beim zweitgrössten Schweizer Telco Sunrise ging der Gewinn im ersten Quartal 2023 auf Talfahrt. Unter anderem wegen des Sponsorings von Swiss-Ski tauchte dieser vor Abschreibungen und Amortisationen (Ebitda) um 9,2% auf 243,3 Millionen Franken. Zudem seien höhere Kosten für Hardware, Programmierung, Netzunterhalt und Logistik angefallen, teilt das Unternehmen mit.

Für die Skirennen stellte Sunrise laut eigenen Angaben die gesamte ICT-Unterstützung mit einer 100-prozentigen Netzabdeckung bereit. So wurden Glasfasern mit einer Gesamtlänge von 339 Kilometern gelegt. Diese würden die Weltcup-Standorte mit Internet versorgen, so der Telco in einer Mitteilung.

Neue Cloud-Integration von Festnetz in Microsoft Teams

Der Umsatz ging gegenüber dem Vorjahresquartal mit 1,7% auf 747,1 Millionen Franken indes nur leicht zurück. Dies sei vor allem auf geringere Einnahmen im Festnetzbereich zurückzuführen. Dabei drücke die Preisharmonisierung von der Marke UPC hin zu Sunrise auf die Einnahmen.

Bei den Privatkunden sank der Umsatz im Festnetzgeschäft um 5,1% auf angepasster Basis. Im Mobilfunk fiel der Umsatz mit Privatkunden ebenfalls leicht um 0,8%. Bei den Firmenkunden stieg er dagegen leicht um 0,6%. Ab sofort will Sunrise in diesem Segment zusätzlich mit einem neuen Angebot punkten: Für die Integration der Festnetztelefonie in Microsoft Teams braucht es keine Zusatzhardware mehr. Anders als bei Swisscom ist dies aber für Mobilfunknummern bis dato noch nicht möglich.

Weniger Umsatz und Ebitda erwartet

"Die Finanzergebnisse werden zwar temporär noch durch die Preisharmonisierung von der Marke UPC hin zu Sunrise sowie durch gestiegene Kosten beeinflusst. Wir sind aber planmässig unterwegs, um unsere Jahresziele zu erreichen", erklärte Konzernchef André Krause.

Die Auswirkungen der Preisanpassung hätten sich bereits verringert und eine weitere Abschwächung werde für das zweite Halbjahr erwartet.