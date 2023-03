Glasfaserpionier Nyon erneuert sein Netz

Das idyllische Städtchen Nyon am Genfersee war einer der Schweizer Pioniere in Sachen Glasfaserinfrastruktur. Schon 1992, lange bevor die grossen Schweizer Städte folgten, wurde in Nyon ein Glasfasernetz gebaut. Allerdings wurden die Glasfasern - wie damals üblich - nur bis zu den Quartierzentralen verlegt. Für die "letzte Meile" wurden Koaxialkabel verwendet. Nun will die Stadt bis 2027 Glasfasern bis zu den Endverbrauchern verlegen lassen, wie Westschweizer Medien berichten.

Der Bau des Fibre-to-the-Home-Netzes soll demnach etwa 13,5 Millionen Franken kosten, der Auftrag zum Verlegen der Kabel ging an Swisscom. Das bisherige Netz gehört aber dem Unternehmen Téléréseau de la Région Nyonnaise (TRN), das sich zu zwei Dritteln im Besitz der Stadt befindet.

Auch das neue Netz soll dem regionalen Netzwerkunternehmen übergeben werden. Die Stadt Nyon sei überzeugt, schreibt '24 heures', dass eine solche Infrastruktur in den Händen der Kommune bleiben müsse, um die Qualität des Service Public sicherzustellen und zusätzlich neue "Smart-City"-Anwendungen implementieren zu können.

Zu letzteren gehört, dass zusätzlich zu den neuen Hausanschlüssen auch alle Gebäude mit intelligenten Zählern für Strom, Wasser und Gas ausgerüstet werden sollen. Für den Einbau von rund 20'000 Smart Meters in die Gebäude wurden rund 7,4 Millionen Franken veranschlagt.