Glaswerk beruft André Urech in die Geschäftsleitung

André Urech wurde als CTO zum Mitglied der Geschäftsleitung des Beratungsunternehmens Glaswerk ernannt. In dieser Rolle sei er für IT, Prozesse, Finanzen und Marketing verantwortlich. Seine wichtigste Aufgabe werde es sein, die Strategiekompetenz des Unternehmens rund um die Themen Daten und Schnittstellen weiter auszubauen, so eine Mitteilung.

"Die Digitalisierung verändert die Anforderungen an Marketing- und Sales-Teams", sagt CEO Tobias Gläser. Man begleite die Kunden immer häufiger beim Auf- und Ausbau ihres MarTech-Ökosystems. Mit seiner Erfahrung auf Kunden- und Agenturseite verfüge Urech über die nötigen Kompetenzen, Marketing- und Sales-Teams bei technischen Herausforderungen zu beraten, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Bevor er Anfang 2021 zu Glaswerk stiess, war Urech mehrere Jahre im Digital-Marketing-Bereich tätig.