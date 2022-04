Globaler PC-Markt leicht geschrumpft

Gemäss Zahlen des Marktforschungsinstituts IDC haben PC-Hersteller im 1. Quartal 2022 weltweit 80,5 Millionen "traditionelle" PCs ausgeliefert (Desktops, Notebooks und Workstations). Das sind 5,1% weniger als im gleichen Quartal des Vorjahres. Insbesondere für die beiden grössten PC-Hersteller Lenovo (-9,2%) und HP (-17,8%) gab es deutliche Rückschläge. Ist das eine Trendwende? In den vorausgehenden 2 Jahren, seit die Pandemie ausgebrochen ist, hatten Marktforscher Quartal für Quartal über Wachstum im zweistelligen Prozentbereich im globalen PC-Markt berichtet.

IDC relativiert aber diese Zahlen umgehend und sagt, sie seien kein Anzeichen dafür, dass der PC-Industrie in naher Zukunft eine Abwärtsspirale drohen könnte. Die Marktforscher betonen unter anderem, dass es die Hersteller trotz anhaltenden Lieferketten- und Logistik-Problemen ein weiteres Mal geschafft haben, über 80 Millionen PCs in einem Quartal auszuliefern, ein Beinahe-Rekord für ein 1. Quartal. Ausserdem gebe es zwar einen Rückgang der Nachfrage im Consumer- und Bildungsbereich, aber bei Unternehmen bleibe die Nachfrage robust. Bereits gebe es zudem Anzeichen, dass die Kauflust bei Heimanwendern in naher Zukunft wieder steigen dürfte.

Insgesamt, so prognostizieren die IDC-Experten, markiere das 1. Quartal 2022 keinen länger anhaltenden Marktrückgang, aber wohl den Übergang zu einem gemässigteren Wachstum als in den 2 Jahren zuvor.