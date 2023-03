Glosse: Hinterm Mond gleich links

Lonestar heisst das Startup aus Florida, welches auf dem Mond ein Mini-Rechenzentrum bauen will. Die Story wurde von zahlreichen Medien rund um den Globus aufgenommen. Sie berichten, dass das Startup 5 Millionen Dollar für das Vorhaben gesammelt habe.

Die Gründer sehen den Mond als idealen Ort, "um unsere Zukunft sicher zu lagern". Losgehen soll es schon dieses Jahr, behauptet die Firma. Im ersten Schritt soll das lunare RZ die Fernspeicherung von Daten und deren Wiederherstellung im Katastrophenfall ermöglichen.

Ist es noch Georedundanz, wenn die Daten auf dem Mond liegen?

Es geht also quasi um Georedundanz – aber ist dieses Wort noch zutreffend, wenn die Daten extraterrestrisch liegen? Und wie werden Daten gebackupt? Swisscom tut sich ja schon schwer, Glasfaserkabel an Land schnell genug zu verlegen – wie lange dauert es dann erst bis das Kabel zum Mond reicht? Oder ist allenfalls die Idee, dass Astronautinnen und Astronauten bei Ihren Missionen jeweils noch ein Festplattenrack unter den Arm klemmen und oben sachgerecht verschrauben?

Und a propos verschrauben: RZ-Hardware soll ja recht empfindlich sein. Mangels einer Atmosphäre schwanken die Temperaturen an der Mondoberfläche zwischen 130 Grad und -160 Grad.

Doch selbst wenn die Macher alles durchdacht haben und für jedes Problem eine Lösung parat haben. Eine offene Frage bleibt: Wer soll das bezahlen? 5 Millionen stehen dem Startup zur Verfügung. Für diese Summe stellt die NASA ihrem Personal wohl nicht mal das Zmittag auf den Tisch. Eine bemannte Reise zum Mond kostet 28 Milliarden Dollar, die Mondlandefähre allein schlägt mit 16 Milliarden zu Buche, gibt die Raumfahrtbehörde an

Das letzte Backup

Hinterm Mond gleich links" ist eine US-Sitcom, die zwischen 1996 und 2001 lief. Unter der Kategorie Comedy ist auch das Ansinnen zu verbuchen, auf dem Mond ein RZ bauen und betreiben zu wollen. Oder es ist gleich unter der Kategorie Scam einzuordnen.

So oder so bleibt am Ende die Überlegung, wann ein RZ auf dem Mond Sinn ergeben würde. Vermutlich einzig beim Untergang der Erde. Und in diesem Fall hätten wir andere Probleme zu lösen, als ein letztes Backup zu machen.