Gmail erlaubt Client-Side-Encryption

Google hat eine neue Verschlüsselungstechnologie für seine E-Mail-Dienste vorgestellt. Durch eine Verschlüsselung auf Seite des Clients soll künftig sichergestellt werden, dass sensible Daten aus E-Mails oder Anhängen auf Google-Servern nicht entzifferbar sind. Die Kunden würden so die Kontrolle über die Schlüssel und den Identitätsdienst für den Zugriff auf diese Schlüssel behalten, schreibt Google in einem Blogbeitrag zur Ankündigung.

Eine Beta-Version der Funktion soll zunächst bestimmten Organisationen vorbehalten sein. Darunter Kunden aus den Google-Programmen Workspace Enterprise Plus, Education Plus und Education Standard. Bei diesen handelt es sich um grössere Firmen oder Forschungseinrichtungen. Mit der client-seitigen Encryption soll die Vertraulichkeit in die Daten bei diesen Organisationen gestärkt werden, schreibt Google.

Administratoren können sich für die Beta-Version anmelden, müssen die Funktion aber aktivieren. Die neue Technologie soll im Laufe der "nächsten Wochen" ausgerollt werden. Aber auch dann werden noch nicht alle Nachrichten automatisch verschlüsselt. Um eine Nachricht entsprechend zu schützen, muss die zusätzliche Verschlüsselung separat hinzugefügt werden.

Gemäss 'The Verge' soll die Verschlüsselung zunächst nur in der Web-Version von Gmail funktionieren. Mit einem kommenden Update soll die Funktion dann aber auch für die mobilen Apps auf Android und iOS eingeführt werden. Die Bewerbungsfrist für einen Zugang zur Beta-Version dauert noch bis zum 22. Januar 2023. Wann der Dienst auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein wird, ist derzeit noch nicht bekannt.