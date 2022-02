Go West! Die Krypto-Miner zieht es in die USA

Viele Jahre lang war China Marktführer beim lukrativen Krypto-Mining. In einem Bericht geht die University of Cambridge davon aus, dass zu Höchstzeiten 75% der globalen Bitcoin-Mining-Aktivitäten in China stattgefunden haben. Vergangenes Jahr hat das Land aber zunächst den Handel mit Kryptowährungen für illegal erklärt und später auch dem Krypto-Mining-Geschäft den Stecker gezogen . Letzteres wurde mit dem massiven Stromverbrauch begründet.

Nachdem die Miner ihren Betrieb in China eingestellt hatten, nahmen die Aktivitäten in anderen Ländern zu. Darunter etwa Kasachstan. Das kalte Klima, eine Fülle an alten Lagerhallen, in die Hardware gestellt werden kann, und vor allem tiefe Strompreise haben Mining-Unternehmen angelockt.

Allerdings machten sich in dem Land schnell Probleme bemerkbar, wie 'BTC Echo' berichtete . Schon vor den Unruhen, russischen Truppen und dem Internet-Shutdown Anfang Jahr hatte demnach die Regierung unter anderem wegen ausgefallener Kohlekraftwerke regionale Stromabschaltungen vorgenommen. Energie-Engpässe hätten auch dazu geführt, dass den Minern der Strom gedrosselt wurde und sie ihre Aktivitäten zu Spitzenzeiten pausieren müssen, berichtet 'Wired'. Nicht nur das Stromnetz sei veraltet, auch der Transport von Hardware innerhalb des Landes sei schwierig, beschädigte Strassen etwa würden dem Equipment zu schaffen machen.

Viele Miner würden trotzdem versuchen im Land zu bleiben, und auf bessere Zeiten hoffen, so der Bericht. Die Regierung habe Investitionen in das Stromnetz versprochen. Auch Mining-Firmen seien bereit, in Stromprojekte zu investieren.

Keine Regulierung in der EU

Anders verhält es sich im Kosovo, wie 'BBC' Anfang Jahr meldete . Dort hat die Regierung das Mining von Kryptowährungen verboten, um den Stromverbrauch zu senken. Die Polizei habe auch Hardware beschlagnahmt. "Wir können die illegale Bereicherung einiger Menschen auf Kosten der Steuerzahler nicht zulassen", wird Finanzminister Hekuran Murati zitiert.

In der EU ist das Krypto-Mining nicht reguliert, aber es gibt durchaus Stimmen, die dies fordern. Die EU solle das rechenintensive Mining verbieten, forderte Erik Thedéen, Vorsitzender der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA), in einem Interview mit der 'Financial Times'. Wenn Bitcoin Europa eine Menge Energie raube, so die Warnung, würden die Länder nicht genug Strom haben, um Autos, Stahl und Halbleiter zu produzieren und den Übergang von fossilen Brennstoffen zu erneuerbaren Energien zu vollziehen.

Lobbying in den USA

Zum globalen Mining-Hub haben sich nach den Verboten in China die USA gemausert. Wie die Cambridge-Zahlen zeigen, ist im Herbst 2021 mehr als ein Drittel der Bitcoin-Hashrate auf die USA entfallen. Dies entspricht einem Anstieg von über 400% gegenüber dem Herbst 2020. Zu den wichtigen Standorten gehören etwa Georgia, Kentucky oder New York.

Der US-Staat Texas beispielsweise rühmt sich mit Strompreisen, die zu den niedrigsten der Welt gehören sollen. Hinzu kommt, dass das Stromnetz im Südstaat dereguliert ist, wodurch Miner mit ihrem preissensitiven Business zwischen verschiedenen Stromanbietern wählen können.

Ausserdem ist die derzeitige politische Führung business- und kryptofreundlich. Erst vor wenigen Tagen gab Gouverneur Greg Abbott laut Lokalmedien bekannt, dass er das Texas Blockchain Council als Unterstützer für seinen Wahlkampf gewonnen hat. Dabei handelt es sich um eine Lobbygruppe für Bitcoin-Mining-Firmen. Texas sei "auf dem besten Weg, weltweit führend im Bereich Blockchain und Kryptowährung zu werden", so der Gouverneur.

Während sich die lokale Krypto-Welt erfreut über Abbotts Bemühungen zeigte, schlagen andere Alarm. Denn das Mining stellt eine zusätzliche Belastung für das ohnehin schon schwache texanische Stromnetz dar.

Nicht nur Stromverbrauch in Kritik

Der steigende Energieverbrauch habe mittlerweile weitreichende Diskussion über die Nachhaltigkeit von digitalen Währungen ausgelöst, schreibt der Ökonom Alex de Vries in einem Paper. In der Debatte vergessen werde häufig aber auch das Problem, dass Bitcoin-Miner eine wachsende Menge an kurzlebiger Hardware verbrauchen. Der jährlich anfallende Mining-Elektroschrott sei vergleichbar mit der Menge an IT- und Telekommunikationsgeräten, die in einem Land wie den Niederlanden anfallen.