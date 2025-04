Google bringt neuen Videogenerator für Gemini

Google hat einen neuen Videogenerator für seine Künstliche Intelligenz Gemini vorgestellt. Mithilfe des KI-Modells Veo 2 können textbasierte Prompts in dynamische Videos umgewandelt werden. Das Videomodell sei entwickelt worden, um damit hochauflösende, detailgetreue Videos in filmischer Qualität produzieren zu können, sagt Google.

"Indem das Modell reale Physik und menschliche Bewegung besser versteht, liefert es flüssige Charakterbewegungen, lebensechte Szenen und feinere visuelle Details über verschiedene Motive und Stilrichtungen hinweg", schreibt das Unternehmen zur Veröffentlichung von Veo 2. Damit sollen sich Videoclips in einer Länge von acht Sekunden mit einer Auflösung von 720p erstellen lassen.

Nutzer können Szenen erstellen, indem sie diese mit einem Prompt beschreiben. Dabei kann es sich laut Google um eine Kurzgeschichte, ein visuelles Konzept oder eine ganz bestimmte Szene handeln. In den USA ist Veo 2 ab sofort für Abonnentinnen von Gemini Advanced verfügbar. In den nächsten Wochen soll dann die Einführung in der Schweiz folgen.