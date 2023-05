Google Cloud holt neuen EMEA-Verantwortlichen

Bei Google Cloud ist es zu ein paar Veränderungen in der Go-to-Market-Organisation gekommen. Kürzlich habe Adaire Fox-Martin die neu geschaffene Position der Vertriebsleitung für das Cloud-Infrastrukturgeschäft übernommen, berichtet 'Silicon Angle'. In dieser Rolle berichtet sie direkt an Thomas Kurian, CEO von Google Cloud.

Zuletzt war Fox-Martin EMEA-Präsidentin von Google Cloud. Jetzt gibt das Unternehmen einen Nachfolger für ihre Position bekannt: Tara Brady werde sich von London aus auf Cloud-Kunden in der EMEA-Region fokussieren. In seiner Rolle als EMEA Cloud President sei Brady für alle Go-To-Market-Teams von Google Cloud in der Region verantwortlich, zu denen Vertrieb, Beratung und das Partner-Ökosystem gehören.

Zuletzt war der neue Google-Manager rund 20 Jahre bei Microsoft tätig, wo er zuletzt als Corporate Vice President die globale Vertriebs- und strategische Partnerorganisation leitete. Vor seiner Zeit bei Microsoft hatte Tara Brady leitende Positionen bei Accenture und PwC inne.

Mehrere Änderungen in der Cloud-Organisation

Gemäss dem Bericht von 'Silicon Valley' ist es bei Google Cloud noch zu weiteren personellen Änderungen gekommen. Zudem hat das Unternehmen gewisse Bereiche mit dem Ziel reorganisiert, den Vertrieb effizienter zu gestalten.

Dazu gehöre unter anderem die Zentralisierung der Vertriebs-Teams für Workspace. Die Leitung übernehme Bob Frati, zuletzt Chief Sales and Success Officer bei Slack und damit verantwortlich für die Neukundengewinnung.

Eine weitere wichtige Veränderung ist dem Bericht zufolge die Erweiterung der Consulting-Organisation von Google Cloud. Diese wird neu von Lee Moore geleitet. In der neuen Organisation werden die Bereiche Cloud Customer Experience sowie Learning Service mit dem Service-Delivery-Team zusammengeführt. Die Organisation wird laut Google in einem hybriden Modell arbeiten. Man wolle ein "umfassendes globales Serviceportfolio bieten und gleichzeitig den Teams in den Regionen die Möglichkeit geben, sich auf ihre Kunden zu konzentrieren", zitiert 'Silicon Angle' das Unternehmen.

Google Cloud erstmals profitabel

Nach vielen Jahren des Verlusts hat Google Cloud im letzten Quartal erstmals einen Gewinn erzielt . Das Mutterhaus Alphabet vermeldete für das Cloud-Geschäft einen operativen Gewinn von 191 Millionen Dollar. Der Umsatz stieg von 5,82 im Vorjahresquartal auf 7,45 Milliarden Dollar.

Zum Start sei Google Cloud "nicht in einer sehr guten Situation" gewesen, sagte Thomas Kurian, CEO von Google Cloud, im Gespräch mit 'CNBC' . "Die meisten Unternehmen hielten uns nicht für einen brauchbaren Partner." Viele Jahre hiess es, dass Googles Cloud-Geschäft nicht reif genug sei, um grosse Unternehmen zu bedienen.

In den vergangenen Jahren aber ist die Zahl der Grosskunden deutlich gestiegen. In der aktuellen Mitteilung nennt Google etwa Deutsche Börse, Kingfisher, Mercedes-Benz, Proximus, Prudential und Renault. Diese ganz grossen Kunden zu betreuen, sei aber aufwändig, wie Kurian vor einigen Wochen sagte. Deshalb rücken vermehrt auch mittelständische Unternehmen in das Visier des Cloud-Anbieters. Aufgabe des neuen EMEA-Präsidenten Tara Brady wird es nun sein, die Entwicklung von Google Cloud in Europa weiter voranzutreiben.