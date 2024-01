Google Cloud und Hugging Face spannen für Open-Source-KI zusammen

Google und das KI-Startup Hugging Face geben eine neue Partnerschaft bekannt. Hugging Face ist eines der beliebtesten KI-Modell-Repositories und hostet Open-Source-Basismodelle wie Metas Llama 2 und Stability AIs Stable Diffusion. Im vergangenen August sammelte das Startup 235 Millionen US-Dollar. Neben Amazon, Nvidia, AMD, Intel, IBM und Qualcomm beteiligte sich auch Google an der Finanzierungsrunde. Die Firma wird aktuell mit 4,5 Milliarden Dollar bewertet.

Künftig können Entwicklerinnen und Entwickler via Hugging Face für ihre KI-Modelle auf die Leistung von Google Cloud zugreifen. "Wir werden mit Google in den Bereichen Open Science, Open Source, Cloud und Hardware zusammenarbeiten, um Unternehmen die Möglichkeit zu geben, ihre eigene KI mit den neuesten offenen Modellen von Hugging Face und den neuesten Cloud- und Hardware-Funktionen von Google Cloud zu entwickeln", heisst es in einem Blogbeitrag. Man wolle "gutes Machine Learning demokratisieren".