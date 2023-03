Google Cloud unter Druck: mittelgrosse Kunden sollen es richten

Offenbar ist man bei Google mit dem Cloud-Geschäft unzufrieden. Die Organisation unter Thomas Kurian ändert darum die Strategie: Google Cloud konzentriert sich dieses Jahr verstärkt auf den Verkauf von Services an mittelständische Unternehmen. Dies berichtet 'The Information' mit Verweis auf einen Google-Vertriebsleiter und mehrere Partner. Der Fokus liegt demnach auf Firmen, die sich noch nicht nennenswert in die Cloud bewegt haben.

Kurian will zwar auch weiter um die ganz Grossen buhlen, aber das Geschäft ist aufwendig. "Ich glaube, Google Cloud hat festgestellt, dass der Support und die Investitionen für die Top-Fortune-100-Unternehmen so gross ist, dass man nur eine bestimmte Anzahl von ihnen gleichzeitig betreuen kann", wird der ehemalige Google-Cloud-Manager Miles Ward zitiert.

Bei Microsoft hat die Strategie nicht funktioniert

Auch Microsoft hat in den letzten Jahren versucht, sich mit dem Cloudoffering auf den Mittelstand zuzubewegen. Letzten Monat hat der Konzern aber etwa 150 Mitarbeitende eines Remote-Teams entlassen, das mit der Ankurbelung des Cloud-Verkaufs im Mittelstand beauftragt war, wie 'The Information' (Paywall) weiter berichtet. Ein Hinweis darauf, dass die Strategie nicht wie erhofft aufgegangen ist.

Bei Google soll das anders aussehen. Mittelständische Unternehmen seien zu so grossen Cloud-Kunden geworden, dass sich die Vertriebsteams um die Betreuung ihrer Kunden streiten, so eine der Quellen des US-Techmagazins. Diese berichteten aber auch, dass Google genauere Prognosen zu den Cloud-Investitionen neuer grosser Kunden erwartet. Ein deutliches Zeichen für den Druck, unter dem Googles Cloud-Abteilung steht.

Harter Wettbewerb und verlangsamtes Wachstum

Google Cloud hat im vierten Quartal 2022 einen Verlust von 480 Millionen Dollar eingefahren. Das ist zwar nur noch halb so viel wie im Vorjahresquartal, aber Kurian dürfte abliefern müssen, schliesslich bekundet Google in seinem Kerngeschäft mit der Werbung Mühe. Und das Cloud-Business wächst: im letzten Quartal 2022 stieg der Umsatz um fast ein Drittel auf 7,3 Milliarden Dollar. Das ist schneller als bei AWS und Azure. Dennoch bleibt das Geschäft hinter den beiden Konkurrenten zurück, auch wenn Thomas Kurian 2019 gross verkündet hatte , AWS und Azure bis 2023 überflügeln zu wollen. Gewinn geschrieben hat Google mit seinem Cloud-Geschäft ausserdem noch nie.