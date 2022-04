Google findet doppelt so viele Zero-Day-Lücken wie im bisherigen Rekordjahr

Das Project-Zero-Team von Google hat seinen 3. jährlichen Bericht zu Zero-Day-Lücken veröffentlicht. Dabei wird jeweils auf die entdeckten und veröffentlichten "in-the-wild"-Sicherheitslücken des vergangenen Jahres zurückgeblickt und es werden Trends und Erkenntnisse zusammengefasst.

Gemäss dem Bericht wurden im Jahr 2021 insgesamt 58 Zero-Day-Lücken "in der freien Wildbahn" aufgedeckt und veröffentlicht. So viele wie noch nie seit Beginn der Überwachung im Jahr 2014. Es seien mehr als doppelt so viele Schwachstellen entdeckt worden wie im Rekordjahr 2015, schreibt Google. Dies sei insbesondere auch verwunderlich, weil im Jahr 2020 lediglich 25 solcher Lücken entdeckt wurden.

Google glaubt, dass der starke Anstieg im Jahr 2021 eher auf die vermehrte Entdeckung und Offenlegung als auf die vermehrte Ausnutzung zurückzuführen war. Ebenfalls konnte der Suchmaschinenbetreiber feststellen, dass sich die Methoden der Angreifer im Vergleich zu den Vorjahren nicht wesentlich verändert haben. Die Cyber-Kriminellen haben demnach mit denselben Fehlermustern und Techniken Erfolg wie noch in den Vorjahren.

Auf der Grundlage der Analyse hat Google mehrere Empfehlungen ausgesprochen, um Zero-Day-Exploits zu erschweren. So sollen sich alle Hersteller dazu verpflichten, ausgenutzte Lücken offenzulegen und in Sicherheitsbulletins zu kommunizieren. Zusätzlich sollen auch detaillierte technische Beschreibungen der Exploits in einem grösserem Umfang verbreitet werden und es sollen konzertierte Anstrengungen unternommen werden, um Schwachstellen einzudämmen oder nicht ausnutzbar zu machen.