Google hat 150 Millionen Konten zum 2FA-Glück gezwungen

Google hat eigenen Angaben zufolge mittlerweile über 150 Millionen Nutzer sowie 2 Millionen Youtube-Poster automatisch für die 2-Faktor-Authentifizierung (2FA) angemeldet. Die erzwungene Umsetzung von 2FA ist eine von mehreren Security-Massnahmen, die das Unternehmen vergangenes Jahr angekündigt hat.

Laut der Mitteilung ist die Zahl der durch Passwortdiebstahl gekaperten Konten durch 2FA um 50% zurückgegangen. "Dieser Rückgang spricht Bände darüber, wie effektiv eine zweite Form der Verifizierung sein kann, um Ihre Daten und persönlichen Informationen zu schützen", so die Google-Managerin Guemmy Kim. Sie fügt an: "Schalten Sie 2FA ein (oder wir tun es!)."

Nicht nur die Nutzer, sondern auch Google selbst sollte grosses Interesse an der Security der Konten haben. Denn der Tech-Gigant unterhält Milliarden von Google-Mail, Workspace- oder Youtube-Konten. Dies macht das Unternehmen zu einem beliebten Ziel für Angriffe. Und E-Mail-Konten sind dabei besonders attraktiv: Das Zurücksetzen anderer Passwörter läuft häufig via E-Mail, wodurch ein kompromittiertes Konto zu anderen Hackerangriffen führen kann.

Die Datenbank des Services "Have I been Pwned" umfasst mittlerweile über 600 Millionen Passwörter, die bei Data Breaches kompromittiert wurden. Erklärtes langfristiges Ziel von Google ist es, ganz von Passwörtern wegzukommen. Damit ist der Konzern nicht allein. Microsoft etwa wirbt für eine Authentifizierung mit biometrischen Technologien wie Gesichtserkennung, Windows Hello, Smartphone-basierten Apps oder Security Keys.