Google hat mit Biglake grosse Cloud-Pläne

"Limitless" war ein Wort, das wiederholt fiel an einer Medienkonferenz zu Googles Cloud-Plänen. Grenzenlos soll die Datenwelt werden. "Wir glauben an grenzenlose Daten", sagte Gerrit Kazmaier, General Manager und Vice President für Data Analytics, Databases und Looker. "Also brauchen wir eine grenzenlose Data Cloud."

Möglich machen sollen dies verschiedene neue Dienste, deren wichtigster Biglake heisst, eine neue Data Lake Storage Engine. Sie ist ab sofort in der Vorschau verfügbar und ist darauf angelegt, mit Daten über verschiedene Clouds hinweg zu arbeiten, die sowohl lokal als auch in kommerziellen Clouds gespeichert sind, einschliesslich der Konkurrenz von Azure oder AWS. Der Dienst soll Unternehmen die Möglichkeit bieten, ihre Data Warehouses und Lakes in einer Multi-Cloud-Plattform zu vereinen.

Grafik: Google

Alle Tools sollen nahtlos zusammenarbeiten

"Sie können so viele Daten eingeben, wie Sie möchten. Sie erhalten den Reichtum an Governance und Management, den Sie in Ihrer Umgebung in einem sich stark verändernden regulatorischen Umfeld wünschen. Sie können alle Daten speichern, verwalten, analysieren und wirklich gut steuern", erklärte Sudhir Hasbe, Direktor bei Google Cloud.

Biglake soll stark verfeinerte Zugriffskontrollen bieten mit einer Programmierschnittstelle, die Google Cloud und Open-Source-Verarbeitungs-Engines wie Apache Spark sowie offene Dateiformate wie Parquet umfasst. "Wir übernehmen Innovationen von Google, erweitern sie auf die Open-Source-Welt und machen sie für alle unsere Kunden offener", so Hasbe. "Wir werden sicherstellen, dass all die verschiedenen Tools und Komponenten in Zukunft nahtlos mit Biglake zusammenarbeiten."

Die Gründungsmitglieder der Data Cloud Alliance

Ein weiterer Teil von Googles Strategie hin zur "grenzenlosen Datenwelt" ist die Gründung einer neuen Data Cloud Alliance. Gründungsmitglieder der Data Cloud Alliance sind neben Google Cloud folgende Provider: Accenture, Confluent, Databricks, Dataiku, Deloitte, Elastic, Fivetran, MongoDB, Neo4j, Redis und Starburst.

Die Mitglieder der Allianz stellen Infrastruktur, APIs und Unterstützung bei der Integration bereit, um die Datenportabilität und -zugänglichkeit zwischen verschiedenen Plattformen und Produkten in unterschiedlichen Umgebungen sicherzustellen. Dies gelte sowohl für On-Premises als auch für die Public, Private sowie Hybrid Cloud. "Jedes Mitglied arbeitet künftig an neuen, branchenüblichen Datenmodellen, Prozessen und Plattform-Integrationen, um gemeinsam die Datenportabilität zu erhöhen und die Komplexität im Zusammenhang mit Data Governance und der globalen Compliance zu reduzieren", heisst es in einer Mitteilung.

"Wir haben uns verpflichtet, die Barrieren für das Einschliessen von Daten zu beseitigen", sagte Gerrit Kazmaier an der Medienkonferenz. "Wir haben uns verpflichtet, sicherzustellen, dass auf die Daten produktübergreifend zugegriffen und diese verarbeitet werden können, und wir haben uns verpflichtet, den Kunden in den Mittelpunkt unserer gemeinsamen Innovation zu stellen."