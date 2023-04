Google lanciert "Medizin-Bard" für Testzwecke

Google hofft, mit einer Bard-ähnlichen aber auf den Medizin-Bereich spezialisierten KI-Plattform in den Healthcare-Bereich vordringen zu können. Das "Large Language Model" (LLM) Bard ist Googles Konkurrenz zu ChatGPT von OpenAI und Microsoft. Wie Google in einem Blogpost angekündigt hat , wird in den kommenden Wochen eine ausgewählte Gruppe von Kunden Zugang zu einem medizinischen LLM genannt Med-PaLM2 erhalten. Diese Gruppe soll in limitierten Tests potenziell nützliche Anwendungsmöglichkeiten erkunden.