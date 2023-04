Google legt Bau von neuem Riesen-Campus auf Eis

Google lege seine Pläne für den Bau eines riesigen neuen Campus in Kalifornien auf Eis, berichtet 'CNBC'. Hinter dem Entscheid stecken demnach Kostengründe.

Auf dem 32 Hektar grossen Campus, für den bereits eine Baugenehmigung vorliegt, sollten laut dem Bericht Büroflächen, Wohnungen und Parks entstehen. Eigentlich hätten die Bauarbeiten in der Stadt San Jose Ende des Jahres beginnen sollen. Google ging davon aus, dass es zwischen 10 und 30 Jahren dauern würde, den Campus in vollem Umfang zu bauen.

Nun seien die Vorarbeiten aber gestoppt worden. Der beauftragten Firma sei nicht mitgeteilt worden, wann es auf der Baustelle weiter gehe, so der Bericht.

In einem sehr viel kleineren Umfang wollte Google auch in Zürich mehr Platz schaffen. Doch der weitere Ausbau des Bürogebäudes auf dem Hürlimann-Areal, wo Google seit 2008 eingemietet ist, wurde ebenfalls gestoppt . 3000 Quadratmeter zusätzliche Fläche sollten entstehen, was Platz für rund 150 Angestellte bieten würde.