Google behauptet, einen neuen Meilenstein auf dem Weg zu fehlertoleranten Quantencomputern erreicht zu haben. Als Beweis dafür stellte das Unter­nehmen eine neue Korrekturmethode vor, die niedrigere Fehlerraten liefern und so zuverlässige Quantensysteme ermöglichen soll.

Gemäss eigenen Angaben hat ein Team von Google-Forschenden heraus­ge­funden, dass die sogenannten Oberflächencodes tiefere Fehlerraten auf­weisen können, wenn grössere Oberflächencodes verwendet werden.

Obwohl die Autoren anmerken, dass noch bedeutend mehr Forschung er­for­derlich ist, um die logischen Fehlerraten komplett zu berechnen, zeigt die Arbeit, dass dieser Ansatz helfen kann, irgendwann einen fehlertoleranten Quantencomputer zu schaffen.

"Die einzige Möglichkeit, dies zu erreichen, ist die Einführung einer Quanten­fehlerkorrektur", sagte Hartmut Nevan, einer der Autoren aus dem Google Quantum AI-Team. Zusammen mit anderen Froschenden konnte er zum ersten Mal in der Praxis aufzeigen, dass die Qubits, die durch eine Oberflächencode-Fehlerkorrektur geschützt sind, tatsächlich skaliert werden können, um niedrigere Fehlerraten zu erreichen.

Weniger Fehler festgestellt

Fehler in Quantensystemen werden durch die periodische Messung spezieller "Mess-Qubits" festgestellt. Dies bedeutet, dass ein 3 x 3 Oberflächencode 9 Daten-Qubits plus 8 Mess-Qubits beinhaltet. Das gesamte logische Qubit besteht somit aus insgesamt 17 Einzelteilen. Ein 5 x 5-Oberflächencode verwendet demnach 25 Daten-Qubits plus 24 Mess-Qubits, also insgesamt 49 Teile pro logischem Qubit.

Bei verschiedenen Tests stellten die Forschenden fest, dass der grössere Oberflächencode bei logischen Qubits eine bessere Leistung als der kleinere Oberflächencode lieferte. Konkret wurde beim Experiment ein logisches Qubit der Entfernung 5 gegen ein logisches Qubit der Entfernung 3 getestet. Dabei zeigte sich, dass der grössere Code eine zuverlässigere Leistung erbrachte.

Beim grösseren Code lag die logische Fehlerquote bei 2,914% pro Zyklus, während beim kleineren Code 3,028% logische Fehler pro Zyklus festgestellt wurden.

Noch ein weiter Weg

"Was wir hier zum ersten Mal gezeigt haben, ist ein System, das eine Fehler­korrektur implementiert, die gut und leistungsstark genug ist, um zu zeigen, dass logische Fehler mit zunehmender Grösse der Fehlerkorrektur abnimmt", sagte Julian Kelly, ein weiterer Autor der Arbeit.

Das Ergebnis sei ein erster Zwischenschritt für den Bau eines fehler­kor­ri­gier­ten Quantensystems. Die Forschung zeigt, dass die Fehlerkorrektur funk­tio­niert. Für Google sind die Erkenntnisse besonders wichtig. In Zukunft soll irgendwann der Bau eines logischen Qubits in grossem Massstab gelingen, das dann mit einer extrem geringen Fehlerquote funktionieren soll.