Google-Pionier Urs Hölzle tritt einen Schritt zurück

Urs Hölzle werde sich nach 24 Jahren in der Leitung der technischen Teams aus dem Google Management zurückziehen. Dies berichtet 'CNBC'. Zuletzt war der Schweizer bei Google Cloud für die technische Infrastruktur zuständig und direkt CEO Thomas Kurian unterstellt. In dieser Rolle verantwortete Hölzle eine Organisation mit mehr als 12'000 Mitarbeitenden.

Laut 'CNBC' wird der Google-Veteran jetzt als "Individual Contributor" eingestuft. Dies bedeute, er werde unabhängig arbeiten und keine Mitarbeitenden mehr führen. In einer E-Mail an das Team teilte Hölzle mit, dass er sich jeweils auf eine kleine Anzahl von technischen Aufgaben sowie auf die Beratung konzentrieren wolle. Dazu gehöre es, technische KI-Prozesse zu erläutern, Diskussionen zu moderieren und eine schnellere Entscheidungsfindung zu fördern, zitiert 'CNBC' aus der E-Mail.

Urs Hölzle stiess 1999 zum Unternehmen. Er war der achte Mitarbeiter und erste Chief Engineer von Google. 2004 bezog Hölzle am Limmatquai mit einigen Mitarbeitenden das erste Google-Büro in Zürich.

Seine Ausbildung absolvierte er an der ETH Zürich sowie der Stanford University, wo er 1994 promovierte. Während seiner Zeit in Stanford und später in einem kleinen Startup, war er an der Erfindung einer Reihe von grundlegenden Techniken beteiligt, die heute in den meisten Java-Compilern verwendet werden. Bevor er zu Google kam, war Hölzle Professor für Informatik an der University of California. Er ist Fellow der ACM und Mitglied der US National Academy of Engineering sowie der Schweizerischen Akademie der Technischen Wissenschaften SATW.

Weitere Änderungen in Googles Cloud-Organisation

Es gibt noch weitere Änderungen in der Cloud-Organisation des Konzerns, wie aus einer E-Mail von CEO Thomas Kurian hervorgeht, die 'CNBC' ebenfalls vorliegt. Demnach wird Treynor Sloss, VP Engineering bei Google Cloud, künftig direkt an Kurian berichten. Chris Vonderhaar, derzeit bei AWS tätig, werde den Konzern verlassen und bei Google Cloud den Bereich Cloud Supply Chain und Operations leiten.