Google schafft Transferkosten bei Cloud-Wechsel ab

Google will den Providerwechsel für seine Cloud-Kunden günstiger machen. Ab sofort soll die Datenmigration zu einem Konkurrenten gratis sein, wie einem Blogbeitrag von Vice President Amit Zavery zu entnehmen ist. Dort heisst es: "Dies gilt für alle Kunden weltweit".

Zwar werden die Adressaten nicht genannt, aber die Aussage zielt deutlich auf die Hyperscalerkonkurrenz. Die Lizenzierungs- und Vertragspraktiken würden die Wahlfreiheit untergraben, so der Google-Manager. Es müsse noch viel getan werden. Mit der Abschaffung der Transfergebühren dürfte Google, im Cloud-Markt abgeschlagen hinter AWS und Microsofts Azure, weiter Druck im umkämpften Markt aufbauen wollen.

Erst vor wenigen Tagen richtete sich Google in einem offenen Brief an die britischen Kartellbehörden : "Insbesondere aufgrund der Lizenzbeschränkungen von Microsoft haben Kunden in Grossbritannien keine wirtschaftlich sinnvolle Alternative, als Azure als ihren Cloud-Dienstanbieter zu nutzen", hiess es dort zu einem laufenden Verfahren. Auch AWS äusserte sich ähnlich.