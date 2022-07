Google senkt Gebühren für App-Entwickler

Nachdem die Europäische Union mit dem Digital Service Act und dem Digital Markets Act neue Gesetze zur Regulierung der grossen Internet­plattformen beschlossen hat, kündigte Google nur 2 Wochen später bereits erste Lockerungen für die Entwickler von Android-Apps an. Ab sofort sollen auch alternative Zahlungssysteme in die Apps integriert werden können, um die Provisionszahlungen an den Konzern zu umgehen.