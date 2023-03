Google soll Daten von ChatGPT benutzt haben

Google soll mit Daten aus ChatGPT seinen Konkurrenten Bard trainiert haben. Dem KI-Ingenieur von Google, Jacob Devlin, fiel auf, dass das für den Chatbot zuständige Forschungsteam Gesprächsverläufe von ChatGPT benutzt hatte. Laut 'The Information' warnte er das Unternehmen. Nachdem er seine Bedenken Google-CEO Sundar Pichai und Google-Brain-Leiter Jeff Dean mitgeteilt hatte, verliess er den Konzern und wechselte zu OpenAI.

Google benutzt ChatGPT-Gesprächsverläufe

Devlin behauptet, dass Bard die Informationen und Daten aus einer Website namens ShareGPT bezogen habe. Die Site fungiert als Repository für ChatGPT-Konversationen und speichert zum jetzigen Zeitpunkt mehr als 100'000 Chatlogs. Man kann dort seine Gespräche mit dem Chatbot veröffentlichen. Kurz nach Devlins Warnungen, hörte Google auf, ChatGPT-Daten zu verwenden.

Der Tech-Riese bestreitet die Vorwürfe: "Bard ist nicht auf Daten von ChatGPT geschult", sagt Sprecher Chris Pappas gegenüber 'The Verge'

Schwesterabteilungen arbeiten an Konkurrenz

Mittlerweile setzt Google alles daran, Microsoft zu übertrumpfen. So sollen etwa die eigentlich separat agierenden Schwesterabteilungen Google Brain und Deepmind der Google-Mutter Alphabet zur Zusammenarbeit verpflichtet worden sein. Gemeinsam arbeiten sie an einer Software, die OpenAI konkurrieren soll.

Der Zusammenschluss sei eine "Zwangsehe", schreibt 'The Information'. Die beiden KI-Labore haben bisher selten zusammengearbeitet oder Computercode miteinander geteilt. "Um mit OpenAI mitzuhalten, blieb ihnen aber keine andere Wahl", meint ein Insider gegenüber der Newsplattform.

Mit dem sogenannten Projekt Gemini wollen die beiden Abteilungen ein grosses Sprachmodell aufbauen, das bis zu rund eine Billion Parameter umfasst. Es ist eine Art Computerprogramm, das menschenähnliche Sprache verstehen und erzeugen soll.

Mittlerweile haben andere Google-Teams versucht, KI in ihre Produkte zu integrieren. Pandu Nayak, ein Google-Manager, der die Suchrankings überwacht, hat ein separates Modell entwickelt. Auch Google-Cloud will sich KI zu Nutze machen und hat die Technologie teilweise in Workspaces integriert.