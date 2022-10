Google testet erneut Holo-Videokonferenz

Google weitet das Projekt für Holo-Videokonferenzen "Starline" aus. Das System sei in den vergangenen Monaten intern beim Tech-Gigant getestet worden. In den US-amerikanischen Google-Büros verwende man die Technologie "bereits täglich in Besprechungen, beim Onboarding neuer Mitarbeitender und beim Aufbau von Kontakten zwischen Kollegen", schreibt der Konzern in einem Blogbeitrag.

Jetzt erweitert Google den Testlauf und stellt die Technologie anderen Unternehmen zur Verfügung. In den Büros von mehr als 100 Partnerfirmen soll es zum Einsatz kommen – unter anderem bei T-Mobile, Salesforce und Wework, wie Google ausführt. Die ersten regelmässigen Tests sollen dieses Jahr beginnen und insbesondere hybride Arbeitsplätze ansprechen.

Project Starline wurde bereits letztes Jahr angekündigt. Man wolle damit Video-Calls revolutionieren, verspricht Google. Zwei Personen könnten so eine 3D-Videokonferenz führen und sich in einer Art Hologramm darstellen lassen. Mit einer Reihe von hochauflösenden Kameras und Sensoren nehmen Bild- und Audiodaten die Personen auf und berechnen anschliessend ein 3D-Modell, das auf das Display des Gesprächspartners übertragen wird – dies ganz ohne AR- oder 3D-Brillen. Das Video-Gespräch soll dabei wie eine natürliche Interaktion wirken. "Die Pilot-Ergebnisse zeigen, dass das Project Starline die Präsenz, Aufmerksamkeit und Produktivität der Mitarbeitenden im Vergleich zu herkömmlichen Videokonferenzen steigern kann", schreibt Google.

Wann Starline marktreif sein wird, gibt der Tech-Riese noch nicht bekannt. "Wir freuen uns darauf, im nächsten Jahr mehr darüber zu berichten, was wir aus unserem Early-Access-Programm gelernt haben", heisst es im Blogbeitrag nur.